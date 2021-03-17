Кевин Де Брёйне: «Манчестер Сити» контролировал игру. Очень помогло успешное начало матча

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0). Общий счёт противостояния — 4:0 в пользу «горожан».



«Нам очень помогло успешное начало игры. С первых минут мы выжидали, а затем забили два мяча и почувствовали себя уверенно. Мы контролировали игру, и у нас были моменты во втором тайме. Он был не таким ярким, но это естественно.



В атаке мы стараемся входить в штрафную. Это делают разные игроки, в разных местах. Иногда бывает сложно. Если играют Жезус и Агуэро, это их задача, если их нет, мы занимаем схожие позиции, и это работает.



Очень важно надёжно действовать в защите и показывать командную игру. Наша «сухая» серия важна для Эдерсона и защитников. Легче играть, когда не пропускаешь», — цитирует Де Брёйне пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.

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