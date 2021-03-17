Система идентификации фанатов в этом сезоне не будет работать только на арене «Зенита»

Стали известны подробности работы системы добровольной идентификации болельщиков, введённой в тестовом режиме на матчах Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.
Как следует из опубликованной на сайте лиги информации, единственным стадионом, где в оставшихся матчах этого розыгрыша чемпионата не будет действовать система, станет «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где свои домашние встречи проводит «Зенит». Отмечается, что сервис временно не поддерживается на стадионе в связи с его подготовкой к предстоящему чемпионату Европы.
На стадионе «Мордовия Арена», где сейчас играет «Тамбов», система поддерживается, однако в настоящее время матчи в регионе проводятся без зрителей в связи с антикоронавирусными мерами.
«Из-за подготовки стадиона «Газпром Арена» к матчам Евро-2020, где будет действовать система FAN ID, в которую заложены иные технологические принципы, «Зенит» осуществляет продажу билетов на оставшиеся матчи РПЛ в обычном режиме и временно не участвует в тестировании системы добровольной идентификации», — уточнили в пресс-службе РПЛ.
- 17 марта 2021
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