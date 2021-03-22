Буффон рассказал Милутиновичу, когда завершит карьеру

Сербский специалист Андрея Милутинович, который в январе 2021 года занял должность куратора научно-спортивного направления в московском «Динамо», рассказал о работе с итальянским голкипером Джанлуиджи Буффоном.

«Буффон? О да, даже у меня вопросы к нему появляются! Кстати, мы недавно общались на эту тему, я спросил Джиджи: «Скажи, сколько лет ещё вообще играть собираешься?

Он сказал, что спрашивать надо не у него, а у меня! А если без шуток, ответил так: «Брат, я в этом году ни одной тренировки не пропустил, все упражнения делаю не хуже молодых вратарей. Если бы почувствовал, что их физическое состояние лучше моего, если бы мне хоть раз сказали, что я могу не делать эти упражнения из-за возраста, я бы сразу завершил карьеру. А пока выполняю объём работы наравне с другими футболистами, буду играть».



Я в таких случаях всегда говорю: решает только наука. Мы всегда работаем с игроком в связке, один я не сделаю его лучше. Вы заметили, я всегда говорю «профессионал» — для меня это важно. Буффон именно такой, поэтому он мне и говорит в 43 года, что по физическому состоянию готов играть еще несколько лет» — приводит слова Милутиновича Sport24.



Ранее Милутинович работал в миланском «Интере» и сборной Хорватии. С прошлого года он работает в сборной Сербии, где в его обязанности входит координация деятельности медицинской службы и специалистов по физической подготовке. Также параллельно с «Динамо» Милутинович персонально курирует полузащитника «Реала» Луку Модрича и голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.