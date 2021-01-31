Андрея Милутинович пополнил штаб «Динамо». Ранее он работал в «Интере» и сборной Хорватии

Сербский специалист Андрея Милутинович вошёл в штаб московского «Динамо». Он занял должность куратора научно-спортивного направления в структуре бело-голубых, о чём сообщается на официальном сайте клуба.
Профессор Милутинович уже присоединился к команде на тренировочном сборе в Турции. В обязанности Андреи входит: улучшение физических параметров, нацеленных на индивидуальное развитие игроков, анализ информации, интеграция современных методик и новых технологий, а также координация взаимодействия между специалистами по физподготовке и медицинским штабом клуба.
Ранее Милутинович работал в миланском «Интере» и сборной Хорватии. С прошлого года он работает в сборной Сербии, где в его обязанности входит координация деятельности медицинской службы и специалистов по физической подготовке.
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