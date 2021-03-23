Олич: разговоры о назначении в ЦСКА начались несколько дней назад, а сегодня — я уже здесь

Новоиспечённый главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич прокомментировал своё назначение на пост наставника «армейцев».
«Я первый раз на этом стадионе, очень красиво! Рад, что его построили. Когда я играл за ПФК ЦСКА, своей арены не было. Теперь есть свой дом, и я с нетерпением жду первой игры здесь. Это будет эмоциональный момент для меня.
Мы контактировали с клубом много лет как друзья. Но разговоры о том, чтобы я стал главным тренером, начались лишь несколько дней назад. Обсудили мое видение, мое мнение о команде. И сегодня я здесь. Очень рад вернуться. Это мой клуб, мой дом. Хочу побеждать с ПФК ЦСКА, чтобы вернуть клуб на те позиции, где он должен быть. Не только я: весь штаб, игроки хотят этого. Буду отдавать всего себя. Впереди много работы», — цитирует Олича пресс-служба ЦСКА.
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