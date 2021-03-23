Олич произнёс приветственную речь на своей первой тренировке в ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич на тренировке поприветствовал футболистов московской команды.

«Я ваш новый тренер, Ивица Олич. Пришёл в большой клуб, очень рад. Нам нужно много работать, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше как игроки. Давайте сегодня сразу и поработаем, как надо», – сказал Олич на русском языке. Видео с тренировки опубликовано в «Инстаграме» московского клуба.

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера. К работе хорватский специалист приступил уже сегодня.



Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.



ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения в последних четырёх матчах. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).