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Олич произнёс приветственную речь на своей первой тренировке в ЦСКА

Олич произнёс приветственную речь на своей первой тренировке в ЦСКА
Футбол / РПЛ 0
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Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич на тренировке поприветствовал футболистов московской команды.

«Я ваш новый тренер, Ивица Олич. Пришёл в большой клуб, очень рад. Нам нужно много работать, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше как игроки. Давайте сегодня сразу и поработаем, как надо», – сказал Олич на русском языке. Видео с тренировки опубликовано в «Инстаграме» московского клуба.

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера. К работе хорватский специалист приступил уже сегодня.

Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения в последних четырёх матчах. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

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