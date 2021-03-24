«Тоттенхэм» нашёл замену Бэйлу в «Штутгарте»

«Тоттенхэм Хотспур» летом 2021 года рассмотрит возможность подписания форварда «Штутгарта» Николаса Гонсалеса.



По сведению Sky Sports, «шпоры» уже продолжительное время следят за Гонсалесом и высоко ценят его прогресс. Николас с 2019 года вызывается в первую сборную Аргентины (5 матчей, 2 гола), в прошлом сезоне помог «швабам» вернуться в Бундеслигу, а сейчас является одним из лидеров команды. Руководство «Тоттенхэма» считает, что Гонсалес способен идеально заменить Гарета Бэйла, чьё арендное соглашение близится к завершению. Недавно валлиец заявил, что намерен вернуться в «Реал Мадрид» и до конца отработать свой контракт со «сливочными».



Николас Гонсалес является воспитанником «Архентинос Хуниорс», откуда в 2018 году за € 8,5 млн перешёл в «Штутгарт». Немецкий клуб намерен получить за Николаса не менее € 30 млн. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в € 25 млн. В нынешнем сезоне Бундеслиги хавбек провёл 15 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

Гарет Бэйл рассказал о своём желании вернуться в «Реал Мадрид»