Гарет Бэйл рассказал о своём желании вернуться в «Реал Мадрид»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о желании вернуться в мадридский «Реал» по окончании нынешнего сезона.
«Моя клубная принадлежность не отвлекает меня от подготовки к Евро-2020. Основная причина, по которой я пришел в «Тоттенхэм», в этом сезоне заключалась в моём желании играть в футбол и иметь постоянную игровую практику. В первую очередь это было сделано для того, чтобы я смог поехать на чемпионат Европы в хорошей форме.
Изначальный план заключался в том, чтобы провести один сезон в «шпорах», а после Евро у меня еще оставался один год в «Реале». Мой план — вернуться в «Реал», — приводит слова 31-летнего валлийца Wales Online.
Бэйл был отдан «Тоттенхэму» в аренду на сезон-2020/2021. В нынешнем сезоне АПЛ валлийский нападающий провёл 12 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. В сезоне-2019/2020 Бэйл сыграл за «Реал» всего в 16 матчах чемпионата Испании, а в концовке соревнований часто оставался вне заявки на матчи. Контракт Гарета с «Королевским клубом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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