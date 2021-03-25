Футболист сборной Польши сдал положительный тест на коронавирус

Полузащитник сборной Польши и «Лидс Юнайтед» Матеуш Клих сдал положительный тест на коронавирус.



Как сообщает официальный сайт Польского футбольного союза, Матеуш не испытывает никаких симптомов болезни, однако он вынужден самоизолироваться. Таким образом, полузащитник не поможет национальной команде в матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2022 со сборными Венгрии, Андорры и Англии.



В нынешнем сезоне 30-летний футболист провёл 29 матчей в английской Премьер-лиге и забил три гола. Клих переехал на «Элланд Роуд» в 2017 году из «Твенте».



«Лидс Юнайтед» в 29 матчах набрал 39 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Ближайший матч «павлины» проведут в субботу, 3 апреля, — к ним в гости пожалует аутсайдер сезона «Шеффилд Юнайтед».

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