Роберт Левандовски не поможет сборной Польши в матче с Англией

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски не получил разрешения отправиться в Лондон со сборной Польши на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Англии.



«Если обязательный карантин для вернувшихся из Англии останется в силе, мы не сможем отпустить Левандовского. Что касается Алабы, ему будет разрешено отправиться в расположение национальной команды Австрии через несколько дней», — приводит слова Салихамиджича Sport Informations Dienst.



Матч Англия — Польша состоится 31 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли». При этом Левандовски сможет принять участие в матчах с национальными командами Венгрии (25 марта) и Андорры (27 марта), так как эти страны являются членами Евросоюза.

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