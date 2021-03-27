Павлюченко: после поражения от Словении болельщики России бросали в наш автобус камни

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о поведении болельщиков после ответного матча отборочного цикла к ЧМ-2010 со Словенией (0:1), который состоялся в 2009 году.



«Автобус, на котором нас возили по Марибору, не был затонированным, поэтому после матча игроки спрятались за занавесками. Потому что было стыдно. А некоторые болельщики сборной России бросали в наш автобус камни. Но их тоже можно понять: с тем же составом и тренером обыгрывали Голландию, шведов, а тут — Словения! Нам кричали: «Парни, почему?» и «Выходите».



Понятно, что никто не вышел. Общаться о результатах надо в спокойной обстановке с капитаном и вице-капитаном, а не когда в тебя чем-то бросают», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».

«В автобус сборной бросали камни». Павлюченко вспоминает стыд и Марибор И рассказывает, как ему угрожал пистолетом болельщик ЦСКА.