Павлюченко: после поражения от Словении болельщики России бросали в наш автобус камни
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о поведении болельщиков после ответного матча отборочного цикла к ЧМ-2010 со Словенией (0:1), который состоялся в 2009 году.
«Автобус, на котором нас возили по Марибору, не был затонированным, поэтому после матча игроки спрятались за занавесками. Потому что было стыдно. А некоторые болельщики сборной России бросали в наш автобус камни. Но их тоже можно понять: с тем же составом и тренером обыгрывали Голландию, шведов, а тут — Словения! Нам кричали: «Парни, почему?» и «Выходите».
Понятно, что никто не вышел. Общаться о результатах надо в спокойной обстановке с капитаном и вице-капитаном, а не когда в тебя чем-то бросают», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».
«В автобус сборной бросали камни». Павлюченко вспоминает стыд и Марибор
И рассказывает, как ему угрожал пистолетом болельщик ЦСКА.
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