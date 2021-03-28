Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение двух пенальти в ворота сборной России

Футбольный судья Игорь Федотов поделился мнением о двух эпизодах с назначением пенальти в матче 2-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы Россия — Франция.

«В обоих случаях с Масловым пенальти в ворота сборной России судья назначил верно. В первом моменте Маслов не успевал и попал французу, двигавшемуся к мячу, в колено. А во втором – Павел отставил руку в сторону и мяч в неё попал. Почему судья не сразу назначил 11-метровый – вопрос, видимо, ему подсказали помощники», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Первый 11-метровый, назначенный за фол Павла Маслова, реализовал Одсонн Эдуард. Второй гол сборной Франции на 24-й минуте забил Нанитамо Иконе. Пенальти в ворота сборной России был также назначен за нарушение правил в исполнении Маслова, который сыграл рукой в своей штрафной площади.