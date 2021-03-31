Алексей Миранчук: обидно, что делали акцент на стандарты, и пропустили с одного из них

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал поражение национальной команды в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 со Словакией (1:2).
«Игра была очень сдержанная. Обидно, что делали акцент на стандарты, и с него пропустили. Мы забили в начале тайма, после голов приходит энергия и сила, плюс мы продолжали давить и атаковать. Были моменты, но такое бывает — вроде в обороне была вся команда, а мяч пролетел между ног. Как-то всё пошло не по нашему плану.
Матч с Хорватией решающий? Тут каждый матч серьёзный, всегда за что-то боремся. Все матчи важные, до сентября поживём ещё и увидим, но будем делать всё, чтобы радовать болельщиков игрой и победами, будем стараться», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата».
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