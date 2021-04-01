Божович: в глубине души начал болеть за Слуцкого

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и ряда других российских команд Миодраг Божович высказался о своём противостоянии с Курбаном Бердыевым, Леонидом Слуцким и Станиславом Черчесовым.
«Непросто было со всеми, но, думаю, с Бердыевым у меня статистика очень плохая. Когда я приехал в Россию, «Рубин» дважды становился чемпионом. У него была классная команда. А то, что Бердыев сильный тренер, он потом доказал и в «Ростове». Очень удивляюсь, почему он сейчас не работает. На мой взгляд, это один из лучших тренеров России. Хочу отметить, что Станислав Саламович проделал очень хорошую работу со сборной, а Леонид Викторович так здорово играет с «Рубином», что я даже начал за него болеть в глубине души. Слуцкий — большой молодец. Когда он выигрывает у топ-клубов, отправляю ему сообщения.
Ещё за «Химки» переживаю — ведь там мои люди, Черевченко и Семшов. Игорь был хорошим игроком, поработал с сильными тренерами в «Локомотиве», набрался опыта в Туле. Ну и Петрович, Семшов, ему сильно помогает. Нельзя сказать, что «Химки» — плохая команда, но и очень хорошей её не назовёшь. Заслуга тренеров налицо», — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 1 апреля 2021
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