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Петржела: слова болельщиков «Спартака» о чемпионстве — это смешно. «Зенит» возьмёт титул

Петржела: слова болельщиков «Спартака» о чемпионстве — это смешно. «Зенит» возьмёт титул
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу в матче 24-го тура РПЛ с «Химками» (2:0).

«Следил за матчем «Зенит» — «Химки» — очередная и очень важная победа команды Семака. Как я говорил ранее, никто не помешает петербургской команде завоевать золотые медали.

Читал прессу, видел, что болельщики «Спартака» надеются на чемпионство… Они могут говорить всё что угодно — это очень смешно. Почему? Всё просто: догнать и перегнать «Зенит» попросту невозможно. Они в любом случае возьмут титул. Не верю, что банда Семака потеряет много очков и, как следствие, подпустит к себе соперников. Совсем скоро вы сами всё увидите», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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