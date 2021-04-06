Игрок «Кадиса» Кала ответил на обвинения в расистском оскорблении футболиста «Валенсии»

Испанский «Кадис» организовал специальную пресс-конференцию после расистского скандала, который произошёл накануне в матче «Валенсией» (2:1). Защитник «Кадиса» Хуан Кала ответил на обвинения в расизме.

«Создаётся ощущение, что в этой стране нет презумпции невиновности. Я никогда не говорил, что Дьякаби «чёртов негр», никогда. Никогда. Это стопроцентная неправда. Пару дней назад меня публично линчевали», — цитирует Калу Marca.

Футболист «Валенсии» Муктар Дьякаби обвинил Калу в расистском оскорблении. В первом тайме матча Дьякаби решил покинуть поле в знак протеста. Партнеры по «Валенсии» поддержали его и также ушли, однако спустя 25 минут вернулись, и игра была возобновлена.



Позже на тренировке «Валенсии» состоялась акция в поддержку защитника. В акции приняли участие все игроки команды, тренер Хавьер Грасия вместе с его штабом, персонал клуба и президент «Валенсии» Анил Мурти.