Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игрок «Кадиса» Кала ответил на обвинения в расистском оскорблении футболиста «Валенсии»

Игрок «Кадиса» Кала ответил на обвинения в расистском оскорблении футболиста «Валенсии»
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Испанский «Кадис» организовал специальную пресс-конференцию после расистского скандала, который произошёл накануне в матче «Валенсией» (2:1). Защитник «Кадиса» Хуан Кала ответил на обвинения в расизме.

«Создаётся ощущение, что в этой стране нет презумпции невиновности. Я никогда не говорил, что Дьякаби «чёртов негр», никогда. Никогда. Это стопроцентная неправда. Пару дней назад меня публично линчевали», — цитирует Калу Marca.

Футболист «Валенсии» Муктар Дьякаби обвинил Калу в расистском оскорблении. В первом тайме матча Дьякаби решил покинуть поле в знак протеста. Партнеры по «Валенсии» поддержали его и также ушли, однако спустя 25 минут вернулись, и игра была возобновлена.

Позже на тренировке «Валенсии» состоялась акция в поддержку защитника. В акции приняли участие все игроки команды, тренер Хавьер Грасия вместе с его штабом, персонал клуба и президент «Валенсии» Анил Мурти.

Игрок «Валенсии» Дьякаби – судье: футболист «Кадиса» назвал меня дерьмовым негром
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021