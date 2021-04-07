«Рубин» обратился в КДК РФС с просьбой отменить жёлтую карточку Зотову

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что клуб обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой отменить жёлтую карточку, полученную защитником Георгием Зотовым в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0). Напомним, из-за этой жёлтой карточки Зотов не сможет принять участие в следующем матче чемпионата России.

«Мы обратились в КДК, чтобы отменить четвёртую жёлтую карточку Зотову. Считаем, что она была показана неправомерно в матче с «Сочи», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Казанский «Рубин» в 24 матчах набрал 40 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Сочи» (40) — на седьмом месте.