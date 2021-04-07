В «Баварии» сообщили, что Боатенг покинет клуб летом

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что защитник Жером Боатенг покинет мюнхенский клуб после окончания сезона-2020/2021.



«Это решение руководство «Баварии» приняло совместно с главным тренером команды. Я объяснил ситуацию Жерому, он отнёсся ко всему с пониманием», — приводит слова Салихамиджича Sky Germany.



Боатенг перешёл в «Баварию» из «Манчестер Сити» в 2011 году. Действующий контракт защитника с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2021 года. В нынешнем сезоне 32-летний немецкий футболист принял участие в 22 матчах чемпионата Германии, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2009 по 2019 год Боатенг вызывался в сборную Германии, в составе которой стал чемпионом мира в 2014 году.

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