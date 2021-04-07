«Велес» объявил об отставке главного тренера Стукалова

Московский «Велес» на своей странице в «Инстаграме» объявил об уходе главного тренера Алексея Стукалова.

«Алексей Борисович Стукалов покидает ФК «Велес». Мы благодарим Алексея Борисовича за совместную работу, незабываемые эмоции побед и время, которое мы провели вместе. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Велеса».

«Чемпионат» сообщал, что «Уфа» и главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов согласовали двухлетний контракт. В ближайшее время договор будет подписан. «Уфа» осталась без главного тренера после ухода Рашида Рахимова.

«Велес» располагается на восьмой строчке в таблице Футбольной национальной лиги. В 35 турах команда набрала 55 очков. В 35-м туре ФНЛ «Велес» проиграл «Нижнему Новгороду» (0:1).