«Велес» объявил об отставке главного тренера Стукалова
Московский «Велес» на своей странице в «Инстаграме» объявил об уходе главного тренера Алексея Стукалова.
«Алексей Борисович Стукалов покидает ФК «Велес». Мы благодарим Алексея Борисовича за совместную работу, незабываемые эмоции побед и время, которое мы провели вместе. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Велеса».
«Чемпионат» сообщал, что «Уфа» и главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов согласовали двухлетний контракт. В ближайшее время договор будет подписан. «Уфа» осталась без главного тренера после ухода Рашида Рахимова.
«Велес» располагается на восьмой строчке в таблице Футбольной национальной лиги. В 35 турах команда набрала 55 очков. В 35-м туре ФНЛ «Велес» проиграл «Нижнему Новгороду» (0:1).
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