Шупо-Мотинг: видел статистику — безумие. В другой день наверняка забили бы «ПСЖ» 5-6 голов

Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг выразил разочарование поражением в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».
Встреча прошла накануне, 7 апреля, в Мюнхене. В первые полчаса игры парижане забили два мяча, однако незадолго до перерыва Шупо-Мотинг отыграл один гол. В середине второго тайма гости забили вновь, установив итоговый счёт — 2:3.
«Мы просто не реализовали достаточно моментов и, к сожалению, пропустили слишком много. Я посмотрел статистику — это безумие. В другой день мы наверняка забили бы пять или шесть голов. Мы очень расстроены. Сегодня была отличная битва. Жаль, что мы не смогли взять своё, но мы хорошо вернулись в игру при счёте 0:2», — приводит слова Шупо-Мотинга пресс-служба УЕФА.
Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится в Париже 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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