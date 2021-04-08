Микель Артета отреагировал на травму Кирана Тирни

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, как на команде скажется травма защитника Кирана Тирни. 23-летний шотландский футболист повредил связки колена и пропустит от 4 до 6 недель.

«Нам придётся вносить коррективы в состав, так как качества Кирана уникальны. У нас нет других игроков с такими качествами. Нам пришлось бы идти на большие перестановки, но без времени на тренировки это было бы слишком опасно. Мы найдём другие пути, чтобы восполнить эту потерю. Такова реальность. Нужно что-то менять и находить новые приёмы в атаке. При этом структура игры в обороне должна оставаться стабильной», — приводит слова Артеты Goal.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги 23-летний шотландец провёл 23 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Подопечные Микеля Артеты в 30 матчах набрали 42 очка и занимают 10-е место в турнирной таблице.

Видеообзор матча «Арсенал» — «Ливерпуль»