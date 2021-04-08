«Арсенал» в добавленное время упустил победу над «Славией»

Лондонский «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с пражской «Славией» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы – 1:1.



Английский клуб открыл счёт на 86-й минуте – с передачи Пьера-Эмерика Обамеянга забил Николя Пепе. Ранее, на 68-ё минуте, выход один на один не использовал Александр Ляказетт, пробив в крестовину. «Славия» отыгралась на третьей добавленной минуте – после розыгрыша углового забил Томаш Голеш.

«Арсенал» за весь матч нанёс 11 ударов по воротам, из них всего два – в створ. Чешский клуб пробил по воротам 10 раз и четырежды попал в створ. Команды 26 раз нарушили правила.



Ответный матч пройдёт в Праге 15 апреля.