«Арсенал» в добавленное время упустил победу над «Славией»
Лондонский «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с пражской «Славией» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы – 1:1.
Английский клуб открыл счёт на 86-й минуте – с передачи Пьера-Эмерика Обамеянга забил Николя Пепе. Ранее, на 68-ё минуте, выход один на один не использовал Александр Ляказетт, пробив в крестовину. «Славия» отыгралась на третьей добавленной минуте – после розыгрыша углового забил Томаш Голеш.
«Арсенал» за весь матч нанёс 11 ударов по воротам, из них всего два – в створ. Чешский клуб пробил по воротам 10 раз и четырежды попал в створ. Команды 26 раз нарушили правила.
Ответный матч пройдёт в Праге 15 апреля.
Рекомендуем вам
- 9 апреля 2021
-
00:52
-
00:49
-
00:35
-
00:31
-
00:21
-
00:13
-
00:08
- 8 апреля 2021
-
23:53
-
23:53
-
23:52
-
23:48
-
23:32
-
23:26
-
23:24
-
23:13
-
23:06
-
22:55
-
22:46
-
22:30
-
22:18
-
22:06
-
21:58
-
21:53
-
21:47
-
21:46
-
21:32
-
21:30
-
21:23
-
21:21
-
21:09
-
21:04
-
21:00
-
20:57
-
20:50
-
20:46
Партнерский контент
Рекомендуем вам