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«Реал» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Реал» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Футбол / Испания 0
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Сегодня, 10 апреля, в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги состоится «эль класико» — матч между «Реалом» и «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Ассистенты: Пау Себрьян Девис, Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный судья — Иван Капаррос Эрнандес.

Соперники располагаются на соседних строчках таблицы Примеры — «Барселона» занимает второе место с 65-ю очками, «Реал» — на третьем месте, отставая на два очка. У лидера, мадридского «Атлетико» — 66 очков.

В матче первого круга на «Камп Ноу», состоявшимся 24 октября 2020 года, «Реал» переиграл сине-гранатовых 3:1. У «сливочных» голы тогда забили Федерико Вальверде, Серхио Рамос и Лука Модрич. У «Барселоны» — Ансу Фати.

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