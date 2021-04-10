«Реал» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 10 апреля, в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги состоится «эль класико» — матч между «Реалом» и «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Ассистенты: Пау Себрьян Девис, Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный судья — Иван Капаррос Эрнандес.
Соперники располагаются на соседних строчках таблицы Примеры — «Барселона» занимает второе место с 65-ю очками, «Реал» — на третьем месте, отставая на два очка. У лидера, мадридского «Атлетико» — 66 очков.
В матче первого круга на «Камп Ноу», состоявшимся 24 октября 2020 года, «Реал» переиграл сине-гранатовых 3:1. У «сливочных» голы тогда забили Федерико Вальверде, Серхио Рамос и Лука Модрич. У «Барселоны» — Ансу Фати.
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