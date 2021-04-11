Черышев — в стартовом составе «Валенсии» на матч Примеры с «Реалом Сосьедад»
Российский полузащитник Денис Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч 30-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 с «Реалом Сосьедад». Встреча пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Начало встречи — в 17:15 мск.
«Валенсия»: Доменек, Тьерри, Паулиста, Гедеш, Солер, Диакаби, Гайя, Черышев, Васс, Рачич, Гомеш.
Черышев перешёл в «Валенсию» из «Вильярреала» в 2019 году. В нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата Испании и отдал 2 результативные передачи.
«Валенсия» в 29 матчах набрала 33 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Реал Сосьедад» (46) — на 5-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (66).
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