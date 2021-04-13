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Эрик Бейи близок к уходу из «Манчестер Юнайтед»

Эрик Бейи близок к уходу из «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По сведениям ESPN, 27-летний ивуариец на протяжении некоторого времени вёл переговоры о новом контракте с «красными дьяволами», но теперь близок к тому, чтобы покинуть «Олд Траффорд» по окончании нынешнего сезона. Отмечается, что Бейи недоволен нехваткой игровой практики: из 50 матчей «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2020/2021 Эрик принял участие лишь в 15.

Как утверждает источник, Бейи может быть продан в ближайшее межсезонье из-за того, что его контракт истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в € 15 млн.

В нынешнем сезоне АПЛ Эрик Бейи провёл восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

«Манчестер Юнайтед» в 31 матче набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера чемпионата Англии — «Манчестер Сити» (74) — на 11 очков. У «МЮ» есть матч в запасе.

Эрик Бейи опасается, что «МЮ» предлагает ему продлить контракт, чтобы выгоднее продать
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