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Эрик Бейи опасается, что «МЮ» предлагает ему продлить контракт, чтобы выгоднее продать

Эрик Бейи опасается, что «МЮ» предлагает ему продлить контракт, чтобы выгоднее продать
Футбол / Англия 0
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи опасается, что руководство манкунианцев предлагает ему продлить контракт с целью выгодно продать в ближайшее трансферное окно.

Ивуарийский футболист сообщил друзьям, что, по его мнению, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер не видит в нём игрока стартового состава, а предложение нового контракта означает, что «Манчестер Юнайтед» хочет продать игрока подороже.

«Эрик любит клуб и болельщиков, его семья обосновалась в Манчестере. Он хотел бы провести остаток карьеры на «Олд Траффорд».

Но он считает, что клуб очень неуважительно относится к нему. Что бы он ни сделал, Сульшер никогда не поставит его в основной состав. Эрик считает, что он слишком молод и его уровень достаточно высок, чтобы проводить время, сидя на скамейке запасных», – приводит слова друга футболиста Sky Sports.

В нынешнем сезоне АПЛ Эрик Бейи провёл 8 матчей, не отметившись результативными действиями.

«Манчестер Юнайтед» в 29 матчах набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера чемпионата Англии — «Манчестер Сити» (71) — на 14 очков. У «МЮ» есть матч в запасе.

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