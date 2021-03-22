Эрик Бейи опасается, что «МЮ» предлагает ему продлить контракт, чтобы выгоднее продать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи опасается, что руководство манкунианцев предлагает ему продлить контракт с целью выгодно продать в ближайшее трансферное окно.
Ивуарийский футболист сообщил друзьям, что, по его мнению, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер не видит в нём игрока стартового состава, а предложение нового контракта означает, что «Манчестер Юнайтед» хочет продать игрока подороже.
«Эрик любит клуб и болельщиков, его семья обосновалась в Манчестере. Он хотел бы провести остаток карьеры на «Олд Траффорд».
Но он считает, что клуб очень неуважительно относится к нему. Что бы он ни сделал, Сульшер никогда не поставит его в основной состав. Эрик считает, что он слишком молод и его уровень достаточно высок, чтобы проводить время, сидя на скамейке запасных», – приводит слова друга футболиста Sky Sports.
В нынешнем сезоне АПЛ Эрик Бейи провёл 8 матчей, не отметившись результативными действиями.
«Манчестер Юнайтед» в 29 матчах набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера чемпионата Англии — «Манчестер Сити» (71) — на 14 очков. У «МЮ» есть матч в запасе.
- 23 марта 2021
-
13:41
-
13:37
-
13:37
-
13:36
-
13:32
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
13:02
-
12:56
-
12:52
-
12:38
-
12:31
-
12:17
-
12:16
-
12:05
-
11:54
-
11:52
-
11:30
-
11:27
-
11:23
-
11:19
-
11:15
-
11:14
-
10:42
-
10:36
-
10:11
-
09:59
-
09:53
-
09:40
-
09:34
-
09:20
-
08:51
-
08:34
-
07:13