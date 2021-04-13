Экс-футболист «Рубина» Вакасо продолжит карьеру в китайском клубе «Шэньчжэнь»
Бывший полузащитник «Рубина» Мубарак Вакасо стал игроком китайского клуба «Шэньчжэнь». Состав новой команды 30-летний уроженец Ганы пополнил на правах свободного агента, информирует официальная пресс-служба «Шэньчжэнь».
Последним клубом Вакасо был китайский «Цзянсу Сунин», который расформировали. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Мубарака в € 3 млн. Полузащитник подписал с «Шэньчжэнь» контракт до 31 декабря 2024 года.
Вакасо принадлежал «Рубину» с 2013 по 2016 год и провёл за казанцев 20 матчей, в которых забил два гола. Российский клуб отдавал его в аренду «Селтику» и «Лас-Пальмасу». После ухода из казанского клуба Мубарак выступал за испанские «Гранаду» и «Алавес», греческий «Панатинаикос» и китайский «Цзянсу Сунин».
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