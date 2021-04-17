«Краснодар» — «Зенит»: Ионов оформил дубль

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов забил второй гол в матче с «Зенитом».

На 60-й минуте Юрий Газинский сделал классный заброс вперёд, Ионов принял мяч на грудь, влетел в штрафную, на замахе убрал Ярослава Ракицкого и технично пробил в дальнюю девятку.

Первый гол Ионов забил на седьмой минуте. Кристоффер Олссон дошёл до штрафной и пробил низом, Ионов выскочил из-под Дмитрия Чистякова, подставил ногу и переправил мяч мимо Андрея Лунёва. VAR подтвердил, что гол «Краснодара» был забит по правилам.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Валентин Мурашов (Москва) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит».



«Зенит» в 25 матчах набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (34) — на 10-м месте.