Олссон рассказал, что изменилось в игре «Краснодара» при Гончаренко

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон подвёл итоги матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2) и рассказал, что изменилось в игре «Краснодара» при Викторе Гончаренко.



«Мы играли против серьёзного соперника, который возглавляет турнирную таблицу. Мы провели хороший матч, сражались на поле, но по итогу не получили три очка, что разочаровывает.

Что изменил Гончаренко в игре команды? За всего две недели очень сложно что-то кардинально поменять. Тем не менее в игре с «Зенитом» мы очень хорошо смотрелись в защите, не давали сопернику создавать моменты. Это отличается от того, что было раньше.

У нас действительно были проблемы психологического плана, атмосфера в команде была не самой лучшей. Но именно футболисты должны менять эту обстановку, ведь это мы играем на поле. Новый тренер дал нам заряд энергии, и я считаю, что это огромный шаг вперёд для нас», — цитирует Олссона «Матч ТВ».