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Президент «Арсенала» извинился перед игроками и тренерами за планы участвовать в Суперлиге

Президент «Арсенала» извинился перед игроками и тренерами за планы участвовать в Суперлиге
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что руководство клуба извинилось перед игроками и тренерским штабом за планировавшееся участие в Европейской Суперлиге, против которой ополчилась большая часть футбольного мира.

«Начиная с Виная Венкатешама (гендиректора «Арсенала». — Прим. «Чемпионата»), владельцев и тех, кто участвовал в этом процессе, – все извинились.

У них были хорошие намерения, они хотели защитить клуб и улучшить его положение с расчётом на настоящее и будущее. Но надо признать, что то, как это было сделано, привело к ужасным последствиям. Это была ошибка.

Я должен с неподдельным уважением отнестись к искренним намерениям людей сделать всё возможное для этого футбольного клуба. Но если это неправильно, то они могут принести извинения. Я думаю, что игроки, персонал и все люди, работающие в «Арсенале», должны принять их и двигаться дальше.

Мы получили извинения за то, что эти события потревожили команду, за то, что у владельцев не было возможности сообщить о вступлении в Суперлигу раньше. Нам объяснили, почему это произошло. Это сообщение получили и игроки. Это всё, о чем можно просить. Я должен принять это», — цитирует Артету Sky Sports.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы начали отказываться от участия в турнире.

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