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Рио Фердинанд: VAR нужно выбросить в мусорное ведро, это высасывает эмоции из игры

Рио Фердинанд: VAR нужно выбросить в мусорное ведро, это высасывает эмоции из игры
Футбол / Англия 0
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд вытупил с критикой технологии системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом он написал в своём аккаунте в «Твиттере».

«VAR нужно выбросить в мусорное ведро. Мы пробовали, и это дерьмо. Нужно от него избавиться. Он замедляет футбол и высасывает эмоции из игры», — написал Фердинанд.

Система видеоассистента позволяет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять верное решение: нарушения правил при забитых голах, эпизоды с назначением пенальти, ошибочное предъявление красной карточки (эпизоды со второй жёлтой не рассматриваются) и ошибки в идентификации наказанных игроков (помогает определить, кто именно совершил фол, наказываемый карточкой).

Таким образом, система видеоассистента позволяет официально выявить и подтвердить очевидные ошибки судьи во время матча.

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