Уремович: в первом тайме «Рубина» вообще не было на поле, очень стыдно за себя

Защитник и капитан «Рубина» Филип Уремович прокомментировал поражение казанской команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

«Все очень просто. Сегодня «Краснодар» был лучше, в первом тайме нас вообще не было. Очень стыдно за себя, за каждого игрока. Не помню, чтобы мы так плохо ещё играли. К тому же в такой важной встрече. Но во втором тайме мы прибавили, начали играть в свой футбол и сразу создали моменты. Но этого недостаточно, чтобы обыграть такую команду, как «Краснодар». Извиняюсь перед каждым болельщиком, который сегодня пришёл на игру. Постараемся, чтобы больше такого не было.

Ругался ли Слуцкий? Не буду об этом говорить. Думаю, каждый знает, где ошибался сегодня. И каждый из нас знает, что должен делать в следующих трёх играх. Все они будут важными. Надо быть мужиками, прибавить в два раза больше, чем было сегодня, и выиграть все три матча. Каждая из трёх игр будет очень важной. Думаю, игра с «Динамо» станет решающей. Мы должны выиграть и готовиться к следующим важным матчам», — приводит слова Уремовича официальный сайт «Рубина».