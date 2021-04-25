Слуцкий: первый тайм матча с «Краснодаром» — один из худших таймов «Рубина» в сезоне

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался после поражение казанского клуба в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

«Почему в первом тайме владение мячом было всего 30%? У меня нет ответа на этот вопрос. Потому что мы говорили об абсолютно других вещах. Но, наверное, тут и ответственность в таких поединках, и отсутствие опыта таких матчей, когда многое решается в одной игре. Поэтому нас прибили и ответственность, и отсутствие опыта больших игр, и «Краснодар». Потому что мы говорили о принципиально иных вещах. То, как мы играли во втором тайме, мы должны были так, по крайней мере, с точки зрения тактики, стараться играть всю игру.

Можно ли назвать первый тайм против «Краснодара» худшим в этом сезоне? Ну, близко к этому», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».