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Роберт Левандовски интересен нескольким топ-клубам

Роберт Левандовски интересен нескольким топ-клубам
Футбол / Германия 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски интересен ряду европейских грандов. Так, несколько топ-клубов недавно контактировали с 32-летним поляком, информирует Sky Sport Germany.

«Баварию» не беспокоит интерес к Левандовскому со стороны других клубов. Мюнхенцы уверены в желании сохранить Роберта и предпринимают для этого меры. Сам поляк также не даёт клубу повода беспокоиться о своём уходе.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года, его действующий контракт истекает в 2023 году. Недавно польский форвард вышел на второе место среди бомбардиров в истории немецкой Бундеслиги. В нынешнем сезоне Роберт провёл за «Баварию» 37 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал восемь результатных передач.

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