Роберт Левандовски интересен нескольким топ-клубам
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски интересен ряду европейских грандов. Так, несколько топ-клубов недавно контактировали с 32-летним поляком, информирует Sky Sport Germany.
«Баварию» не беспокоит интерес к Левандовскому со стороны других клубов. Мюнхенцы уверены в желании сохранить Роберта и предпринимают для этого меры. Сам поляк также не даёт клубу повода беспокоиться о своём уходе.
Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года, его действующий контракт истекает в 2023 году. Недавно польский форвард вышел на второе место среди бомбардиров в истории немецкой Бундеслиги. В нынешнем сезоне Роберт провёл за «Баварию» 37 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал восемь результатных передач.
«Хочу играть ещё как минимум 5 лет». Роберт Левандовски рассказал о планах на будущее
Рекомендуем вам
- 27 апреля 2021
-
00:51
-
00:51
-
00:20
-
00:16
-
00:10
-
00:08
- 26 апреля 2021
-
23:55
-
23:53
-
23:38
-
23:38
-
23:30
-
23:27
-
23:26
-
22:54
-
22:54
-
22:51
-
22:34
-
22:34
-
22:33
-
22:25
-
22:13
-
22:08
-
22:02
-
21:50
-
21:33
-
21:33
-
21:27
-
21:09
-
21:02
-
20:36
-
20:34
-
20:25
-
20:20
-
20:11
-
20:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам