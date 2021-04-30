Романцев: сказал бы игрокам «Спартака» — не повторяйте позора с «Уфой» и будете чемпионами

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев сказал напутственные слова игрокам красно-белых.



«Побольше амбиций! Не повторяйте «Уфу», после позора от которой вы извинялись перед болельщиками. Так вот, поставьте перед следующим сезоном задачу играть так, чтобы потом не извиняться! И вы станете чемпионами!» — цитирует Романцева «Спорт-экспресс».



Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером чемпионата является «Зенит» (58). 3 мая в 28-м туре «Спартак» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом».



Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимал на своём поле «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:3.

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