Почеттино: «ПСЖ» не так часто играл в полуфиналах. Нужно просто наслаждаться этим

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от второго полуфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Никакого дополнительного давления нет. Я видел Пепа во время его пресс-конференции, и он сказал, что чувствует себя спокойнее, чем когда-либо. То же самое и со мной. „ПСЖ“ не так часто играл в полуфиналах в последние годы. Нужно просто наслаждаться этим, не нервничать, но подготовиться как можно лучше. Это единственный способ получить шанс на выход в финал.

Трудно просчитать, что именно нужно делать в такой игре. Сложно что-то прогнозировать. Футбол — это игра, которая всегда может удивить. Во время матча могут возникать ситуации, с которыми вы хорошо справляетесь, потому что работали над этим в течение сезона. Это конкретный метод, целая философия, и команда готова справиться с этими ситуациями.

Наша цель — лишить их мяча. С учетом качеств игроков наша команда тоже любит держать мяч, но сохраняя баланс между владением и переходными фазами. Мы будем играть агрессивно и постараемся хорошо использовать свои моменты. Нам нужно забить два гола. Это будет настоящая битва. Будет сложно, но мы должны быть готовы к этому", — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

Первый матч завершился победой английской команды со счётом 2:1. Ответный матч «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен» состоится сегодня, 4 мая. Начало — в 22:00 мск.