«Хотели за счёт команды обогащаться и жить». Кузнецов — о руководстве «Арсенала» в 90-е

Бывший футболист «Арсенала» Дмитрий Кузнецов рассказал о причинах своего ухода из тульской команды в 1998 году.

«Почему я ушёл из «Арсенала»? А как без денег держать игрока? Я даже зарубился с Соколовским: «Если хотите сохранить команду, надо людям деньги какие-то платить. Мы единственная команда из первой лиги, которая дошла до 1/8 финала Кубка России. Надо уважать людей за труд и работу. А вы только пользуетесь этим». На что он ответил: «Тебя в команде не будет». «А я и не собирался оставаться», — ответил ему на банкете при всех.



Там ещё присутствовал генеральный директор — Тябус. С ним у меня тоже был конфликт из-за того, что нам деньги не платили. Он мне что-то хотел сказать, но я с такими людьми нормально не разговариваю. Просто не могу. Они хотят за счёт команды обогащаться и жить. Женя Булин, видимо, тоже что-то знал, поэтому отказывается говорить, какие дела происходили», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.