Гленн Ходдл: Скоулз — лучший футболист, с которым я работал

Бывший главный тренер сборной Англии Гленн Ходдл выразил уверенность в том, что полузащитники Пол Скоулз и Стивен Джеррард должны быть включены в Зал славы английской Премьер-лиги.
«Люди спрашивают меня, кто был лучшим игроком из тех, с кем я работал. Я всегда говорю, что это Скоулз. Чудесный футболист, у него было всего понемногу, но лучше всего ему удавалось добираться до штрафной и создавать моменты.
Также я уверен, что нельзя представить Зал славы без Стивена Джеррарда. Несмотря на то, что он не выигрывал Премьер-лигу, его вклад в игру «Ливерпуля» был невероятным. Ради того, чтобы посмотреть игру этих двух футболистов, можно было пройти миллион миль. Я бы так и сделал», — цитирует Ходдла официальный сайт АПЛ.
Падение ценою в титул. Как Джеррард лишил «Ливерпуль» чемпионства:
- 5 мая 2021
-
15:54
-
15:44
-
15:24
-
15:19
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:49
-
14:43
-
14:43
-
14:14
-
14:11
-
13:55
-
13:55
-
13:52
-
13:33
-
13:23
-
13:15
-
13:01
-
12:56
-
12:47
-
12:36
-
12:21
-
12:08
-
11:56
-
11:51
-
11:47
-
11:35
-
11:26
-
11:25
-
11:20
-
10:49
-
10:48
-
10:31
-
10:27