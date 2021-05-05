Гленн Ходдл: Скоулз — лучший футболист, с которым я работал

Бывший главный тренер сборной Англии Гленн Ходдл выразил уверенность в том, что полузащитники Пол Скоулз и Стивен Джеррард должны быть включены в Зал славы английской Премьер-лиги.

«Люди спрашивают меня, кто был лучшим игроком из тех, с кем я работал. Я всегда говорю, что это Скоулз. Чудесный футболист, у него было всего понемногу, но лучше всего ему удавалось добираться до штрафной и создавать моменты.

Также я уверен, что нельзя представить Зал славы без Стивена Джеррарда. Несмотря на то, что он не выигрывал Премьер-лигу, его вклад в игру «Ливерпуля» был невероятным. Ради того, чтобы посмотреть игру этих двух футболистов, можно было пройти миллион миль. Я бы так и сделал», — цитирует Ходдла официальный сайт АПЛ.

Падение ценою в титул. Как Джеррард лишил «Ливерпуль» чемпионства: