Тьерри Анри назвал игрока «Манчестер Юнайтед», которого боялся «Арсенал»

Легендарный нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри признался, что во время матчей с «Манчестер Юнайтед» его команда особенно опасалась полузащитника Пола Скоулза.
«Когда мы играли с «Манчестер Юнайтед» (а вы знаете, какая у них была команда и насколько сильны они были), мы хотели остановить Скоулза. Он заводил всю команду. Первая передача форварду, подключение в атаку и мощный удар. Мы его боялись.
Я не хочу сказать, что мы не боялись других игроков «МЮ», но его — в первую очередь. Если остановишь его — остановишь очень многое в игре «Ман Юнайтед». Это показывает его важность в той великой команде», — приводит слова Анри Give me Sport.
В период с 1999 по 2007 год Анри дважды стал чемпионом страны с «Арсеналом», завоевал три национальных Кубка и два Суперкубка. Также с «канонирами» Тьерри добирался до финалов Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.
Хет-трик Тьерри Анри в последнем матче на «Хайбери»:
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