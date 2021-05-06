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ФИФА перенесла даты отборочных матчей к ЧМ 2022 года в Африке

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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ФИФА перенесла даты отборочных матчей к ЧМ 2022 года в Африке
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о переносе отборочных матчей к чемпионату мира 2022 в африканском регионе.

«ФИФА совместно с Африканской конфедерацией футбола (КАФ) сообщает о переносе матчей отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре, которые должны были состояться в июне 2021 года. Данное решение принято с учётом текущей ситуации, связанной с пандемией коронавируса, и необходимостью обеспечить оптимальные игровые условия для всех команд», — написано на официальном сайте организации.

Игры квалификации к ЧМ-2022 теперь запланированы на следующие периоды: сентябрь, октябрь и ноябрь 2021 года, а также март 2022 года.

Напомним, что в 2021 году должен был состояться Кубок африканский наций, который также перенесён на январь-февраль 2022 года.

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