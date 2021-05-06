ФИФА перенесла даты отборочных матчей к ЧМ 2022 года в Африке

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о переносе отборочных матчей к чемпионату мира 2022 в африканском регионе.



«ФИФА совместно с Африканской конфедерацией футбола (КАФ) сообщает о переносе матчей отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре, которые должны были состояться в июне 2021 года. Данное решение принято с учётом текущей ситуации, связанной с пандемией коронавируса, и необходимостью обеспечить оптимальные игровые условия для всех команд», — написано на официальном сайте организации.



Игры квалификации к ЧМ-2022 теперь запланированы на следующие периоды: сентябрь, октябрь и ноябрь 2021 года, а также март 2022 года.



Напомним, что в 2021 году должен был состояться Кубок африканский наций, который также перенесён на январь-февраль 2022 года.