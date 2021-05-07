«Чемпионат» и ЦСКА приняли решение о возобновлении профессионального сотрудничества
«Чемпионат» и ПФК ЦСКА обсудили ситуацию, вызванную публикацией на портале дискуссионной авторской колонки о столичном клубе с последующим решением о невыдаче аккредитации журналисту Андрею Панкову.
В процессе диалога стороны устранили возникшее недопонимание и приняли решение о возобновлении отношений на профессиональной и объективной основе.
Корреспондент Андрей Панков при наличии редакционной необходимости продолжит работать на домашних матчах армейцев, а «Чемпионат» — в полной мере освещать выступления одной из ведущих команд России.
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