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«Чемпионат» и ЦСКА приняли решение о возобновлении профессионального сотрудничества

«Чемпионат» и ЦСКА приняли решение о возобновлении профессионального сотрудничества
Футбол / РПЛ

«Чемпионат» и ПФК ЦСКА обсудили ситуацию, вызванную публикацией на портале дискуссионной авторской колонки о столичном клубе с последующим решением о невыдаче аккредитации журналисту Андрею Панкову.

В процессе диалога стороны устранили возникшее недопонимание и приняли решение о возобновлении отношений на профессиональной и объективной основе.

Корреспондент Андрей Панков при наличии редакционной необходимости продолжит работать на домашних матчах армейцев, а «Чемпионат» — в полной мере освещать выступления одной из ведущих команд России.

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