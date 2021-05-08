«Реал», «Барселона» и «Ювентус» выступили с заявлением после вердикта УЕФА по Суперлиге.



«В связи с заявлением, опубликованным УЕФА 7 мая в отношении Суперлиги, и позицией, занятой девятью из её клубов-основателей, «Барселона», «Ювентус» и мадридский футбольный клуб «Реал» заявляют следующее:



1. Клубы-основатели пострадали и продолжают страдать от неприемлемого давления, угроз и оскорблений со стороны третьих сторон, принуждающих отказаться от проекта и, следовательно, отказаться от своего права и обязанности предоставлять решения для футбольной экосистемы посредством конкретных предложений и конструктивного диалога. Это недопустимо при верховенстве закона, и суды уже вынесли решение в пользу Суперлиги, предписав ФИФА и УЕФА либо напрямую, либо через свои дочерние органы воздерживаться от любых действий, которые могут каким-либо образом помешать этой инициативе, пока идёт судебное разбирательство.



2. Проект Суперлиги был разработан совместно 12 клубами-основателями:



а) с целью обеспечения решений текущей неустойчивой ситуации в футбольной индустрии. 12 клубов-основателей разделяли те же опасения, что и другие заинтересованные стороны в европейском футболе, особенно в нынешних социально-экономических условиях, что структурные реформы необходимы для обеспечения того, чтобы наш спорт оставался привлекательным и выживал в долгосрочной перспективе. С этой целью 18 апреля они объявили о своей готовности создать Суперлигу и установить канал связи с УЕФА и ФИФА в конструктивном духе сотрудничества между сторонами, о чём каждая из них была уведомлена в тот же день;



б) с величайшим уважением к нынешним футбольным структурам и экосистеме. Клубы-учредители прямо согласились с тем, что Суперлига будет проводиться только в том случае, если такое соревнование будет признано УЕФА и/или ФИФА или если в соответствии с применимыми законами и правилами оно будет считаться соревнованием, должным образом совместимым для всех целей с преемственностью клубов-учредителей в их соответствующих внутренних соревнованиях. Однако, несмотря на осведомлённость о вышеуказанных условиях, УЕФА и ФИФА до сих пор отказывались установить какой-либо адекватный канал связи;



в) обеспечить финансовую стабильность всей европейской футбольной семье, которая в настоящее время находится под воздействием глубокого кризиса, угрожающего выживанию многих клубов. Свидетельством этого является объявленное обязательство установить ежегодные солидарные выплаты для гарантированных годовых сумм, которые существенно умножают суммы, распределяемые УЕФА, и обязательство укрепить правила финансовой устойчивости путём создания чёткой, прозрачной и эффективной системы контроля, проверенной экспертами.



3. 12 клубов-основателей также признали, что Суперлига – это уникальная возможность предложить болельщикам по всему миру лучшее шоу и укрепить глобальный интерес к спорту, который не является «данностью» и оспаривается новыми тенденциями поколений. Кроме того, одной из его главных целей было продвижение женского футбола на глобальном уровне – огромная, но в настоящее время недооценённая возможность для этого сектора.



4. Мы полностью осознаём разнообразие реакций на инициативу Суперлиги и, следовательно, необходимость размышления о причинах некоторых из них. Мы готовы пересмотреть предложенный подход по мере необходимости. Однако мы были бы крайне безответственны, если бы, осознавая потребности и системный кризис в футбольном секторе, который привёл нас к объявлению Суперлиги, отказались от такой миссии, призванной обеспечить эффективные и устойчивые ответы на экзистенциальные вопросы, которые угрожают футбольной индустрии.



5. Мы с сожалением отмечаем, что наши друзья и партнёры-основатели проекта Суперлиги оказались в таком непоследовательном и противоречивом положении, подписав вчера ряд обязательств перед УЕФА. Однако, учитывая, что материальные проблемы, которые привели к тому, что 12 клубов-основателей объявили о создании Суперлиги несколько недель назад, не исчезли, мы вновь заявляем, что, чтобы почтить нашу историю, выполнить наши обязательства перед заинтересованными сторонами и болельщиками, делать всё на благо футбола и для финансовой устойчивости сектора, мы обязаны действовать ответственно и настойчиво добиваться адекватных решений, несмотря на неприемлемое и продолжающееся давление и угрозы, поступающие от УЕФА.



6. В завершение, мы вновь заявляем ФИФА, УЕФА и всем заинтересованным сторонам в футболе, как мы уже неоднократно делали с момента объявления Суперлиги, о нашей приверженности и твёрдой воле обсуждать, с уважением и без невыносимого давления и в соответствии с верховенством закона, наиболее подходящие решения для обеспечения устойчивости всей футбольной семьи», — сказано в заявлении клубов, которое появилось на их официальных сайтах.

Президент УЕФА предложит исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков на 2 года