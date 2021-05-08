Президент УЕФА предложит исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков на 2 года

Президент УЕФА Александер Чеферин предложит исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков на 2 года после финала Лиги чемпионов, который состоится 29 мая, сообщает COPE. Клубов, которые официально заявили о выходе из Суперлиги, эти санкции не коснутся.



Напомним, что следующие девять клубов приняли меры и ранее заявили о выходе из Суперлиги: «Арсенал», «Милан», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм».



Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».

Чеферин: необходимо мужество, чтобы признать свои ошибки. Девять клубов так и поступили