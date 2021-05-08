Президент УЕФА предложит исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков на 2 года

Президент УЕФА Александер Чеферин предложит исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков на 2 года после финала Лиги чемпионов, который состоится 29 мая, сообщает COPE. Клубов, которые официально заявили о выходе из Суперлиги, эти санкции не коснутся.
Напомним, что следующие девять клубов приняли меры и ранее заявили о выходе из Суперлиги: «Арсенал», «Милан», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм».
Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».
- 8 мая 2021
-
12:27
-
12:14
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:29
-
11:20
-
11:01
-
11:00
-
10:38
-
10:36
-
10:19
-
10:17
-
09:56
-
09:52
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
09:19
-
08:58
-
06:14
-
04:57
-
03:10
-
02:48
-
02:02
-
01:45
-
00:57
-
00:52
-
00:44
-
00:26
-
00:12
-
00:12