Пушечный удар в девятку в видеообзоре матча «Фулхэм» — «Бёрнли»

В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоялся заключительный матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Бёрнли». Гости одержали победу со счётом 2:0. В составе победителей отличились Эшли Вествуд и Крис Вуд.
Видеообзор матча «Фулхэм» — «Бёрнли».
«Бёрнли» в 34 матчах набрал 39 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (27) — на 18-м месте. «Дачники» официально вылетели из АПЛ.
«Фулхэм» стал третьей и последней командой, официально вылетевшей из АПЛ. Ещё 18 апреля, после матча 32-го тура, все шансы на участие в АПЛ в следующем сезоне потерял «Шеффилд Юнайтед», а вчера, 9 мая, прописки в английской Премьер-лиге лишился «Вест Бромвич Альбион».
Из Чемпионшипа напрямую в высший дивизион английского футбола вышли «Норвич Сити» и «Уотфорд». Третья команда определится по результатам плей-офф.
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