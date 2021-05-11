Сульшер рассказал о сроках восстановления Гарри Магуайра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии здоровья защитника манкунианцев Гарри Магуайра.



«Гарри уже сделали МРТ. Хорошая новость заключается в том, что у него нет перелома.



Обследование показало, что у Магуайра повреждение связок, но, надеюсь, мы ещё увидим его в этом сезоне. Есть шанс, что он будет готов к финалу Лиги Европы», – приводит слова норвежского специалиста официальный сайт «МЮ».



Гарри Магуайр не смог доиграть матч 35-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:1) из-за повреждения голеностопа.



«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вильярреалом» в финале Лиги Европы 26 мая. Матч пройдёт на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша). До этого манкунианцы сыграют оставшиеся матчи АПЛ — 13 мая с «Ливерпулем», 18 мая с «Фулхэмом» и 23 мая с «Вулверхэмптоном».

Магуайр: выход «МЮ» в финал Лиги Европы — большое достижение. Теперь надо выиграть там!