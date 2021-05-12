Источник: контракт Де Дзерби с «Шахтёром» уже подписан

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби станет новым тренером донецкого «Шахтёра». Об этом сообщает Sassuolo News.

По информации источника, контракт специалиста c «горняками» уже подписан и будет рассчитан на два года с возможностью продления соглашения еще на один год. Де Дзерби в «Шахтёре» будет получать зарплату в размере € 2 млн за сезон.

Де Дзерби будет руководить «Сассуоло» последние три матча сезона Серии А, после чего вылетит в Украину, где присоединится к новой команде.

Заместитель директора по футболу донецкого клуба Карло Николини контактировал последние две недели с Де Дзерби, что послужило ускорению переговорного процесса. «Шахтёр» убедил тренера в привлекательности проекта. С переходом Де Дзерби также связывают возможные трансферы игроков «Сассуоло» в украинский клуб – полузащитников Жереми Бога и Филипа Джуричича. «Сассуоло» в качестве замены Де Дзерби рассматривает тренера Винченцо Итальяно.