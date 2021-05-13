Игроки «Интера» собрались на вечеринку в честь дня рождения Лукаку. К ним приехала полиция

Четыре футболиста «Интера» — Ромелу Лукаку, Ашраф Хакими, Иван Перишич и Эшли Янг — устроили вечеринку в честь дня рождения бельгийца.



Они собрались в отеле The Square Milano Duomo в ночь с 12 на 13 мая. Всего на мероприятии присутствовали 24 человека. На вечеринку ночью приехала полиция и прекратила её. Директор отеля и гости будут наказаны за нарушение протоколов коронавируса.



Как отмечает издание Corriere della Serra, информацию о вечеринке мог дать человек, который находился на мероприятии в тот момент.



Напомним, вчера, 12 мая, «Интер» в матче 36-го тура итальянской Серии А обыграл «Рому» со счётом 3:1. Бельгийский форвард Ромелу Лукаку, которому 13 мая исполнилось 28 лет, забил один гол во встрече.



Следующий матч нерадзурри проведут 15 мая в гостях против «Ювентуса».

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