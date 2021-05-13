КДК отменил жёлтые карточки Мевле и Солтмураду Бакаеву
Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба организации.
Комитет принял решение отменить ошибочное предупреждение полузащитнику «Рубина» Солтмураду Бакаеву, полученное в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (4:2).
Также была отменена жёлтая карточка защитнику «Сочи» Михе Мевле, которую тот получил в матче с «Ротором» (2:1).
«Рубин», набрав 52 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и опережает располагающийся строчкой ниже «Сочи» по дополнительным показателям. В последнем, 30-м туре, казанцы сыграют с «Ротором», а сочинцы — с «Химками».
Видеообзор камбэка «Рубина» в матче с тульским «Арсеналом»:
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