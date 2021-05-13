«О чём твои мысли, Артемий Дзюба?» Уткин спел про «Зенит» после спора с Радимовым

Известный блогер Василий Уткин подвёл итог спора с главным тренером «Зенита-2» Владиславом Радимовым.



В начале нынешнего сезона Уткин и Радимов заключили пари. Василий настаивал, что «Спартак» финиширует в тройке лидеров Российской Премьер-Лиги, а Владислав не верил в это. В случае проигрыша блогер должен был исполнить песню про «Зенит», а тренер — про «Спартак».



Красно-белые за тур до конца обеспечили себе место в топ-3 чемпионата России. Несмотря на выигранный спор, Уткин снял с Радимова обязательство петь про «Спартак» и вместо этого сам исполнил песню про «Зенит». Также Василий напомнил, что проигравший должен был во время пения держать табличку с надписью «я лох», однако в связи с победой он написал на листе бумаги «ты лох» и исполнил ещё одну песню — на этот раз собственного сочинения. Она посвящена нападающему сине-бело-голубых Артёму Дзюбе.



«Дремлет притихший северный город,

Низкое небо над головой.

О чём твои мысли, Артемий Дзюба,

Когда работаешь ты над собой?» — спел Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Фото: YouTube-канал Василия Уткина