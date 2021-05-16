Ильин: автомобиль за дубль «Спартаку»? Посмотрим, может, ключи уже под ковриком лежат

Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин прокомментировал результат матча 30-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«У «Спартака» было много моментов в начале матча, да, и сработало правило – не забиваешь ты, забивают тебе. У «Спартака» хорошая атака, все готовились к этому. И тут, кто реализует – тот и ведет, это по первому тайму. По второму тайму если говорить, мы не додержали.

Расслабленности во втором тайме не было, был скорее психологический момент, и мы играли на удержание счёта. А надо было продолжать играть спокойно и выбегать в атаку. Настрой был на сохранение счёта. Что касается двойных премий, ничего такого не было. Всё как обычно.

Автомобиль за дубль «Спартаку»? Не знаю, посмотрим. Может быть сейчас дойду до дома, а там ключи лежат под ковриком (смеётся).

Было ощущение превышения жёсткости в игре. Так и бывает в таких матчах: накал высокий, ставки высокие и болельщики кричат со всех сторон. Начинают эмоции закипать. После игры ничего не было такого, Лига чемпионов то их, а не наша. У них свои задачи, а у нас свои», – сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.